Семак считает закономерным поражение «Зенита» в матче с «Челси»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Челси» (0:1) в матче Лиги чемпионов

— Сложная игра. Если в первом тайме более надежно смотрелись в обороне, то во втором позволили сопернику опасно атаковать. Было несколько очень хороших моментов у «Челси». И по идее мы пропустили в том моменте, в котором мы не должны были пропустить. Свои моменты у Сердара и Артема не реализовали. Жаль, победа «Челси» заслуженная. Немножко удачи нам — могли увезти ничью.

— Можно ли назвать результат закономерным?

— Думаю, да. «Челси» больше владел преимуществом. Были моменты неплохие, удары, хорошие моменты — может быть, не такой убойный, как у нас. Но кто забивает, тот и выигрывает.

Единственный мяч в этой игре забил Ромелу Лукаку.