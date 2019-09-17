Семак считает, что в матче с «Лионом» по количеству созданных реальных моментов было равенство

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» (1:1), передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

— Вы выбрали Караваева из-за четкости в передачах с фланга?

— Да, качество передач у Караваева выше. На мяче он лучше, в Смольников лучше в обороне. К тому же в схеме с тремя центральными защитниками мы могли позволить более атакующего игрока. Мы могли играть лучше, но оба фланга отработали хорошо с точки зрения качества передач.

— Можно ли бороться за первое место?

— Мы иллюзий не будем строить, идем от игры к игре. Все команды сложные, но уровень сопоставим. Как получится, как выйдет. Все возможно, мы будем стремится, а получится или нет — посмотрим.

— Лучше ли вас играл «Лион»?

— С точки зрения контроля — лучше, по созданию моментов — сопоставимо. Результат справедлив, мы испытывали давление, у соперника игроки хорошего уровня. Но по количеству созданных реальных моментов было равенство.