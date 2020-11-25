Семак рассказал, кто сыграет в Брюгге вместо Ловрена

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лацио» (1:3) объяснил, почему команда играла по схеме «4-2-3-1». Также он назвал, кто заменит защитника Деяна Ловрена в следующей еврокубковой встрече.

— Ловрен пропустит матч в Брюгге. Кто сыграет вместо него?

— Только Прохин. Других защитников нет.

— Перед матчем вы не исключили, что можете сыграете в три центральных защитника. Почему решили сыграть по схеме 4-2-3-1?

— Думали об этом, но из защитников в нашем распоряжении был только Прохин, ему в таком матче сложно бы было выходить с первых минут. Для некоторых наших защитников не совсем понятна игра по схеме с тремя центральными. Выбрали привычную схему с поправками. (Гоша Чернов)