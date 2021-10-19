Семак рассказал, как игроки «Зенита» чувствуют себя после двух поражений подряд
12:42
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
— Как команда чувствует себя после двух поражений подряд?
— После двух неудачных матчей чувствуем себя нормально. Это всего лишь статистика. Важнее, где мы окажемся по завершении турнира.
— Матч с «Ювентусом» — решающий для вас?
— У «Ювентуса» хорошее положение после двух стартовых побед. У нас задача сложнее. Для нас этот матч будет очень важен с точки зрения выхода в плей-офф.
В последних двух турах чемпионата России петербургский клуб с одинаковым счетом 1:2 уступил «Сочи» и «Арсеналу».
Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится завтра, 20 октября. Начало — в 22.00 (мск).
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
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