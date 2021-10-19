Семак рассказал, как игроки «Зенита» чувствуют себя после двух поражений подряд

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

— Как команда чувствует себя после двух поражений подряд?

— После двух неудачных матчей чувствуем себя нормально. Это всего лишь статистика. Важнее, где мы окажемся по завершении турнира.

— Матч с «Ювентусом» — решающий для вас?

— У «Ювентуса» хорошее положение после двух стартовых побед. У нас задача сложнее. Для нас этот матч будет очень важен с точки зрения выхода в плей-офф.

В последних двух турах чемпионата России петербургский клуб с одинаковым счетом 1:2 уступил «Сочи» и «Арсеналу».

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится завтра, 20 октября. Начало — в 22.00 (мск).