Главный тренер «Зенита» и бывший футболист «ПСЖ» Сергей Семак поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ».

«Барселона» — «ПСЖ» — прекрасный матч, который обязательно нужно будет смотреть. Пока не знаю, за кого буду болеть. Переживаю за обе команды: «Барселоне» в свое время симпатизировал, а в «ПСЖ» еще и играл. Если судить по информационному фону, то можно сказать, что «ПСЖ» является фаворитом матча с «Барселоной».



Каждая игра — отдельная история. У «Барселоны» есть Месси, от его игры всегда многое зависит. Учитывая, какие составы играют, думаю, что будет много забитых мячей. Та команда, которая больше этого заслуживает, одержит победу", — цитирует Metaratings Семака.

Семак выступал за «ПСЖ» в 2005 году. На его счету 1 гол в 31 матче за парижан.

Матч «Барселона» — «ПСЖ» состоится сегодня, 16 февраля. Начало встречи — в 23.00 (мск).