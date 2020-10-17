Семак ответил, сыграет ли Малком с «Брюгге» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Сочи» (3:1) в матче 11-го тура РПЛ сообщил, что нападающий Малком работает по индивидуальной программе перед игрой группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге» (20 октября, Санкт-Петербург).
Ранее стало известно, что у 23-летнего бразильца травма колена, которую он получил на одной из тренировок.
— Как оцениваете дебют Вендела?
— Венделу сложно играть с листа — не потому что не хватает интеллекта, а потому что он молодой игрок. Смена чемпионата, страны, климата — все это дается ему не так просто. Мы должны его изучить более детально.
— В каком состоянии находится Малком? Сыграет ли он с «Брюгге»?
— Малком все еще работает по индивидуальной программе, когда будут новости, мы о них обязательно расскажем. (Гоша Чернов)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.