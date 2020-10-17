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Семак ответил, сыграет ли Малком с «Брюгге» в Лиге чемпионов

16:55
Малком. Фото ФК «Зенит»
Малком. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Сочи» (3:1) в матче 11-го тура РПЛ сообщил, что нападающий Малком работает по индивидуальной программе перед игрой группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге» (20 октября, Санкт-Петербург).

Ранее стало известно, что у 23-летнего бразильца травма колена, которую он получил на одной из тренировок.

— Как оцениваете дебют Вендела?

— Венделу сложно играть с листа — не потому что не хватает интеллекта, а потому что он молодой игрок. Смена чемпионата, страны, климата — все это дается ему не так просто. Мы должны его изучить более детально.

— В каком состоянии находится Малком? Сыграет ли он с «Брюгге»?

— Малком все еще работает по индивидуальной программе, когда будут новости, мы о них обязательно расскажем. (Гоша Чернов)

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