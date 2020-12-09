Семак отреагировал на вопрос об отставке после матча с «Боруссией»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:2) отметил, что у него полное доверие со стороны руководства клуба.

— После «Брюгге» у вас был разговор с кем-то из руководства «Зенита» по поводу вашего будущего? Зависело ли ваше будущее от результата этого матча?

— Полное доверие. Те задачи, которые передо мной ставились перед началом сезона, выполняются. Все так, как и должно быть. В еврокубках хотели большего, но будем работать, чтобы становиться сильнее. Разговоров о будущем не было, у меня действующий контракт.

(Гоша Чернов)