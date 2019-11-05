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Семак объяснил, почему выпустил Ерохина в старте «Зенита» на матч с «Лейпцигом»

20:30
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем с «Лейпцигом» в групповом турнире Лиги чемпионов поделился ожиданиями от предстоящей встречи.

— Те позиции, где есть возможность выпустить свежих игроков, мы это делаем, — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер». — Позиции, где у нас нет такого варианта, то ставим тех, кто есть. Ерохин и его гол — повод для попадания в стартовый состав «Зенита»? Это тоже фактор, но и другие футболисты на этих позициях подустали. Он находится на эмоциональном подъеме, а сегодня много борьбы ожидается, команда много переключается и работает на подборах, поэтому решили выбрать его. 8:0 и победа «Лейпцига» над «Майнцем» в последней игре? Сложно оценивать его. То, что у них сильный переход от обороны к атаке, технически оснащенная команда.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Лейпциг».

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Зенит — РБ Лейпциг

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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