Семак объяснил, почему в основе на игру с «Ювентусом» вышел Дзюба

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1) объяснил выбор стартового состава.

— Почему вы оставили в запасе Кузяева? Почему в тройке вышел Ловрен, а не Барриос?

— У нас есть тройка защитников. Барриос играл, когда были травмированы некоторые защитники. Плюс много верховых подач ожидалось. В этом случае не один, а два центральных защитника были бы более кстати. По Кузяеву — если говорить о схеме, которую мы выбрали, то Клаудиньо и Малком играли в атаке, а Барриос и Вендел покрыли центральную зону. Поэтому Далера мы рассматривали на замену. Тем более он достаточно много играет, естественно ему желательно меньше давать нагрузку.

— Почему в основе вышел Дзюба, а не Азмун?

— А Дзюба в последних матчах результативен, а Сердар выпал из ритма — получил травму, выходил на замену, было удаление, много пропускал. Он не так много матчей провел. В стартовом составе вышел Артем, но на Сердара мы рассчитывали во втором тайме, когда защитники «Юве» подустали.