Семак объяснил, почему российские клубы не могут конкурировать с европейскими в Лиге чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что российские клубы не могут себе позволить длинную «скамейку» запасных.

— В Бельгии не такой жесткий график, как в России. Насколько велика разница в физической подготовке между «Зенитом» и «Брюгге»?

— Проблем много. Некоторые из лидеров только по две-три тренировки успели провести, кто-то не сможет помочь. Каждая игра, каждый день вносит коррективы. Чтобы быть мощными, нужна ротация, нужна длинная «скамейка», но российские клубы не могут позволить себе этого. У этого чемпионата есть свои издержки, связанные с отсутствием подготовительного этапа. (Гоша Чернов)

Матч «Брюгге» — «Зенит» состоится в среду, 2 декабря. Начало — в 23.00 (мск). Питерцы потеряли все шансы пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, набрав одно очко после четырех туров.