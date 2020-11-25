Семак объяснил, почему Малком играл с «Лацио» под нападающим

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Лацио» в Лиге чемпионов отметил, что Малком играл под нападающим, а Александр Ерохин справа, так как бразилец не в оптимальной форме.

— Здесь два фактора, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ». — Потому что он далеко не в оптимальной функциональной кондиции, и задача у него другая была. Меньше работы в центре, нежели на фланге. Ерохин лучше готов сейчас, и, конечно, каждый игрок на счету, поэтому не могли пожертвовать еще одним флангом. Освободили Малкома от оборонительной работы в пользу атакующих действий. Ерохин более объемный игрок, поэтому и вышел на этой позиции.