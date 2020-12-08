Семак объяснил, почему Дзюба не попал в стартовый состав на матч с «Боруссией»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед заключительным матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» объяснил выбор стартового состава. В запасе остались такие опытные футболисты как Артем Дзюба, Деян Ловрен и Юрий Жирков.

— Что касается состава, то многие игроки, которые только восстановились после травм, остались в запасе. На всю игру они не готовы, — заявил Семак в эфире «Матч ТВ». — Альтернативы Прохину у нас нет в обороне. Сутормин неплохо выглядел на позиции Караваева и продолжает там играть.

Дзюба много играл. Он устал. Мы его бережем. Так же как и Юру Жиркову. Ему и так досталось много за последнее время.

Я очень редко ориентируюсь на слова футболистов. За исключением тех моментов, когда они совпадают с моим мнением. Что касается высказываний Дриусси в прессе... Конечно, это удар по имиджу. Но самое главное, что он делает на поле. Возможно, ему не очень подходит та позиция, где он чаще появляется. Но он выходит и приносит пользу.

Самая главная мотивация — спортивная. Каждый футболист хочет побеждать.