Семак — о санкциях ВАДА: «Все честные спортсмены должны заниматься любимым делом»
21:55
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики» отреагировал на санкции ВАДА в отношении российского спорта, передает из Лиссабона спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
— Сегодня российских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях. Как вы на это отреагировали?
— Для меня это неприятно, конечно же. Мое мнение — все честные спортсмены должны заниматься любимым делом.
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