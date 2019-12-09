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Допинг

Семак — о санкциях ВАДА: «Все честные спортсмены должны заниматься любимым делом»

21:55
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики» отреагировал на санкции ВАДА в отношении российского спорта, передает из Лиссабона спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

— Сегодня российских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях. Как вы на это отреагировали?

— Для меня это неприятно, конечно же. Мое мнение — все честные спортсмены должны заниматься любимым делом.

Бенфика — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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