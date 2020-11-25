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Семак — о невыходе «Зенита» в плей-офф Лиги чемпионов: «Не считаю это провалом»

02:15
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лацио» (1:3).

— Как Жиркову и Кузяеву удается быть в тонусе?

— Стараемся беречь Юру. У нас нет возможности дать ему отдохнуть. И Кузяева это тоже касается. Заменить их некем, поэтому они выходят и играют. График жесткий.

— «Зенит» второй раз год подряд не может выйти из группы. Как считаете, можно ли это назвать провалом?

— Нет, не считаю. Это реалии. Учитывая состояние лидеров команды, которые почти не тренировались — Дриусси и Азмун провели по одной тренировке за месяц, Малком — чуть больше. Достаточно сложно было рассчитывать на успех. (Гоша Чернов)

Лацио — Зенит

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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