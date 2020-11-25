Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лацио» (1:3) объяснил, почему в составе было много молодых игроков.

— Что с Дугласом Сантосом?

— Пока выясняем, насколько серьезно повреждение.

— Такое доверие к молодежи — шаг отчаяния?

— Они в обойме, тренируются с нами. Мы дали ребятам шанс проявить себя. Других вариантов не было, для них это ценный опыт.

— Почему заменен Барриос?

— Он был на карточке, избежал второго предупреждения. Любой следующий эпизод с его участием мог закончиться для нас плачевно, поэтому мы решили его заменить. (Гоша Чернов)