Семак — о молодежи в Лиге чемпионов: «Других вариантов не было»
02:36
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лацио» (1:3) объяснил, почему в составе было много молодых игроков.
— Что с Дугласом Сантосом?
— Пока выясняем, насколько серьезно повреждение.
— Такое доверие к молодежи — шаг отчаяния?
— Они в обойме, тренируются с нами. Мы дали ребятам шанс проявить себя. Других вариантов не было, для них это ценный опыт.
— Почему заменен Барриос?
— Он был на карточке, избежал второго предупреждения. Любой следующий эпизод с его участием мог закончиться для нас плачевно, поэтому мы решили его заменить. (Гоша Чернов)
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
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