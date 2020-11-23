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Семак — о матче с «Лацио»: «Возможно, кто-то выйдет не на своей позиции»

20:42
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лацио».

— У сборников семь подряд выездных матчей, это серьезный график, — отметил Семак. — Посмотрим, кто и на какой позиции выйдет. Оценим состояние, а решение о составе примем непосредственно перед игрой. Возможно, кто-то выйдет не на своей позиции. (Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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