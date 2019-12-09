Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Семак не верит, что «Лейпциг» и «Лион» могут договориться о результате

21:56
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед игрой 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Бенфикой» дал понять, что не верит в сговор «Лейпцига» и «Лиона». Для выхода в плей-офф французам нужно побеждать немцев.

— Верите ли вы, что соперники могут договориться о результате?

— Не верю. Потому что это будет важный матч для «Лейпцига». Есть разница, выходить с первого места или со второго. Любой спортсмен выходит, чтобы побеждать, плюс важны и финансовые бонусы. Думаю, для них важно, на каком месте они закончат групповую стадию.

— «Зенит» может оказаться единственной российской командой, которая выйдет в весеннюю часть еврокубков. О чем это говорит?

— О том, что нужно иметь сильный и конкурентоспособный чемпионат. Пока для нас это данность и факт. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы показывают уровень нашего чемпионата. (Дмитрий Зимин)

Опрос

проголосовало: 15034
Все опросы
Кто выиграет Лигу чемпионов-2019/2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир