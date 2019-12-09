Семак не верит, что «Лейпциг» и «Лион» могут договориться о результате

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед игрой 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Бенфикой» дал понять, что не верит в сговор «Лейпцига» и «Лиона». Для выхода в плей-офф французам нужно побеждать немцев.

— Верите ли вы, что соперники могут договориться о результате?

— Не верю. Потому что это будет важный матч для «Лейпцига». Есть разница, выходить с первого места или со второго. Любой спортсмен выходит, чтобы побеждать, плюс важны и финансовые бонусы. Думаю, для них важно, на каком месте они закончат групповую стадию.

— «Зенит» может оказаться единственной российской командой, которая выйдет в весеннюю часть еврокубков. О чем это говорит?

— О том, что нужно иметь сильный и конкурентоспособный чемпионат. Пока для нас это данность и факт. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы показывают уровень нашего чемпионата. (Дмитрий Зимин)