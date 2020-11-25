Семак назвал причины поражения от «Лацио»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Лацио» в Лиге чемпионов отметил, что игра началась неудачно для его команды. Также он добавил, что в этой встрече молодежь получила шанс проявить себя.

— Игра началась для нас неудачно, два прекрасных дальних удара, что позволило «Лацио» привычно играть на контратаках, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ». — Мы забили, немного вернулись в игру, но пенальти снова отдалил нас от положительного результата. Игроки, которые вышли, находятся в неоптимальной кондиции. Дриусси и Азмун одну тренировку с командой провели, Малком за месяц две тренировки.

Дали возможности молодым, которые молодцы, хорошо вышли, но мы не смогли удачно сыграть. К сожалению, мы не смогли удачно для себя сыграть. Хотя ребята старались, но не получилось.