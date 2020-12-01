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Семак назвал причины невыхода «Зенита» в 1/8 финала ЛЧ

12:28
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 5-го тура Лиги чемпионов против «Брюгге» и проблемных позициях в команде.

— Вы впервые проводите пресс-конференцию перед выездным матчем Лиги чемпионов дома. Почему?

— Есть возможность. Необязательно лететь и проводить предматчевую тренировку на чужом поле. У нас слишком мало времени между играми. Есть моменты, над которыми мы бы хотели поработать дома. И так удобнее: не нужно после перелета бежать на тренировку. Для нас так более привычно.

— Что вам помешало побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов?

— Чтобы бороться, надо было усилить те позиции, которые нам были необходимы. Плюс нужно конкурировать с командами, когда мы в оптимальной форме, и все лидеры в строю. При любом другом раскладе есть конкурентные преимущества у тех команд, которые играют против нас. (Гоша Чернов)

Матч «Брюгге» — «Зенит» состоится в среду, 2 декабря. Начало — в 23.00 (мск). Питерцы потеряли все шансы пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, набрав одно очко после четырех туров.

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