Семак назвал положительный момент после вылета «Зенита» из еврокубков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Брюгге» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Учитывая лимит, можно ли, чтобы все российские команды показывали другие результаты в Лиге чемпионов?

— Я уже касался этого вопроса. Один-два иностранных игрока вылетают — уже команда становится слабее. Четыре-пять — становится сложно конкурировать. Нужно воспитывать молодых игроков, давать им шансы. Других российских футболистов сложно найти — тех, кто есть, купить невозможно. Значит, надо растить своих.

— Каков главный итог этих пяти матчей лично для вас?

— Я изначально понимал, что будет сложно. Нам хотелось, чтобы как можно меньше игроков вылетали. В заявке из дублеров был один центральный защитник — Прохин, а дублера на позиции правого защитника не было. Понимали, что будет сложно так и произошло. Есть и положительные моменты: многие питерские игроки выступили в Лиге чемпионов, почувствовали вкус турнира. Это один из плюсов. (Гоша Чернов)