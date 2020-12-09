Семак назвал минус в игре «Зенита» в матче против «Боруссии»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:2) объяснил причины неудачых выступлений российских клубов в еврокубках.

— Вам не кажется, что проблемы российских клубов из-за низкой интенсивности чемпионата?

— Да, у нас неинтенсивный чемпионат, так как команды обороняются глубоко. О интенсивности речи не идет, каждая команда решает свои задачи. А по поводу функционального состояния можете «Барселону» посмотреть в лучшие годы — это не мешало ей добиваться результатов. Многие команды играют и бегают не так много, но им не мешает это показывать качественную игру. Это не самый важный фактор.

— Сегодня «Зенит» пропустил от Витселя после дальнего удара, дважды после таких ударов пропускали от «Лацио». Есть ли какая-то в этом системная проблема?

— Витсель без разбега ударил, непросто забить. Вы правы, нам иногда не хватает концентрации. Мы недостаточно часто блокируем и удары, и фланговые передачи. Нужно играть агрессивнее, сближаться. Есть минус в нашей игре.

(Гоша Чернов)