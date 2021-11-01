Семак назвал матч с «Ювентусом» определяющим для «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к игре 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
— До предыдущего матча с «Зенитом» у «Ювентуса» было пять побед подряд. Сейчас он не выигрывал в трех матчах подряд. На ваш взгляд, из-за этого завтра будет сложнее, чем две недели назад? Или это никак не влияет?
— До игры никто не может сказать, сложнее или легче будет. С одной стороны, неудачные матчи предельно мотивируют команду. С другой, после неудачных эмоциональное состояние не лучшее. Только игра покажет, насколько это повлияло. Но отмечу, что в Лиге чемпионов у «Юве» все прекрасно, особо переживать не о чем.
— Если «Зенит» проиграет, то о плей-офф можно будет забыть?
— Поражение оставит нам только гипотетические шансы. И сейчас ситуация достаточно сложная, учитывая расклад сил. Да, следующий матч — определяющий. И надеяться на то, что «Челси» будет терять очки — маловероятно.
Матч «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.
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