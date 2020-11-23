Семак: «Малкому пока что тяжело»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лацио».

— Самый важный матч — следующий, думаем только о матче с «Лацио». Постараемся сделать все, чтобы завтра добиться положительного результата, — отметил Семак.

— Вы работали с итальянскими тренерами...

— Да, много времени проработал с Лучано Спаллетти и в качестве игрока, и в качестве ассистента тренера. С него началась моя карьера тренера. Конечно, дон Фабио Капелло. Было честью работать со столь легендарным человеком. Вспоминаю его только с теплотой.

— Насколько готов Малком?

— Он тренировался несколько дней всего. Пока что ему тяжело. Он может сыграть, но насколько его хватит — вопрос. (Гоша Чернов)

Матч «Лацио» — «Зенит» состоится во вторник, 24 ноября. Начало — в 23.00 (мск).