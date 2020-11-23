Семак: «Караваев и Вендел получили травмы, Оздоев не прилетел»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лацио».

— В каком состоянии команда? Кто не прилетел?

— К сожалению, некоторых футболистов увижу на поле только сейчас. Пауза на сборные сыграла в минус для игроков. Караваев получил травму, то же касается и Вендела. У Кругового был сомнительный тест, не прилетел Оздоев. Азмун и Дриусси с нами, но пока они только набирают форму.

— Что вы думаете о сопернике?

— Когда необходимо, «Лацио» контролирует мяч. У римлян опытный состав, они умеют играть и через быстрые атаки. Возможно, противник будет контролировать мяч, но владение — не самое главное. Главное — это забитые мячи. (Гоша Чернов)

Матч «Лацио» — «Зенит» состоится во вторник, 24 ноября. Начало — в 23.00 (мск).