Семак готов обсудить со Спалетти игру «Ювентуса» перед матчем Лиги чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

— Не общались ли с Лучано Спаллетти о «Ювентусе»?

— Пока не общались. Возможно, пообщаемся. Рад за Лучано — прекрасный человек и тренер, тот человек, которым я восхищаюсь и за успехами которого слежу. Думаю, еще поговорим. Но у нас достаточно материала чтобы проанализировать матчи «Ювентуса».

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится завтра, 20 октября. Начало — в 22.00 (мск).