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Семак готов обсудить со Спалетти игру «Ювентуса» перед матчем Лиги чемпионов

12:36
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

— Не общались ли с Лучано Спаллетти о «Ювентусе»?

— Пока не общались. Возможно, пообщаемся. Рад за Лучано — прекрасный человек и тренер, тот человек, которым я восхищаюсь и за успехами которого слежу. Думаю, еще поговорим. Но у нас достаточно материала чтобы проанализировать матчи «Ювентуса».

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится завтра, 20 октября. Начало — в 22.00 (мск).

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Гоша Чернов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры