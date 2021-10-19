Семак готов обсудить со Спалетти игру «Ювентуса» перед матчем Лиги чемпионов
12:36
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
— Не общались ли с Лучано Спаллетти о «Ювентусе»?
— Пока не общались. Возможно, пообщаемся. Рад за Лучано — прекрасный человек и тренер, тот человек, которым я восхищаюсь и за успехами которого слежу. Думаю, еще поговорим. Но у нас достаточно материала чтобы проанализировать матчи «Ювентуса».
Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится завтра, 20 октября. Начало — в 22.00 (мск).
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
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