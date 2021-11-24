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Семак ответил Быстрову после матча в Мальме: «Где красивый футбол? В Испании, в Англии»

01:10
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1). Он ответил на вопросы Дмитрия Губерниева и Владимира Быстрова из студии «Все на матч». В частности, экс-зенитовец Быстров предъявил претензии, что снова не увидел красивый футбол в исполнении чемпиона России против скромного соперника.

«Где красивый футбол? В Испании, в Англии... Где у нас еще есть красивый футбол?

Лига чемпионов — это абсолютно другой уровень. Здесь нужно работать под давлением, быстро работать. Здесь многое зависит от уровня игры, а этот уровень игры складывается из многих факторов.

Незабитый пенальти не повлиял. Игра была нервная, рваная.

В первом тайме нужно было играть выше и смелее. Подсознательно где-то ответственность давила. Когда отступать некуда, то по накалу и самоотдаче претензий нет. Вендел играл с таким рассечением... За второй тайм больше спасибо.

Я уже был в раздевалке. Поздравил ребят с выходом в евровесну, поблагодарил за бойцовские качества. Запаса пока нет, нудно работать.

Втык? Дадим. Уже дали», — сказал Семак во флэш-интервью.

«Зенит» идет на третьем месте в таблице квартета (4 очка), команда точно обеспечила себе третье место и путевку в плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов. Группа H
23 нояб, 23:00. Swedbank Stadium (Malmo New Stadium) (Мальме)
Мальме
1:1
Зенит
Голы
Рикс, 28 (1:0), Ракицкий, 90+2 (1:1)
Нереализованный пенальти
Дзюба 52
Мальме
Далин Ахмедходжич Брорссон Мойсандер Ларссон Левицки Инносент Рикс Пенья (Ракип, 78 ) Чолак Бирманчевич (Ольссон, 69 )
Зенит
Кержаков Чистяков Ловрен (Ерохин, 46) Ракицкий Дуглас Сантос Караваев Барриос Вендел Клаудиньо (Мостовой, 46) Малком (Круговой, 90+3) Дзюба
Предупреждения
Далин 50, Ахмедходжич 56, Мойсандер 74, Рикс 90  -  Клаудиньо 36, Вендел 55, Чистяков 62
Судьи
Андрис Трейманис Харалдс Гудерманис Алексей Спасенников
ВАР
Пиньейру Делажо

 

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Иван Шитик все материалы автора

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