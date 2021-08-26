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Семак: «Челси» — явный фаворит по результатам и по игре»

23:10
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от результата жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

— Жребий как жребий. В первой и второй корзине любая команда высокого уровня. Попятно, что ни «Челси», ни «Ювентус» в представлении не нуждаются. В меньшей степени знакомы с «Мальме», но познакомимся поближе. «Челси» — явный фаворит по результатам и по игре. «Ювентус» — команда знакома всем, многолетний лидер чемпионата Италии. Конечно, болельщики, если будет возможность, придут посмотреть на игры команд. По «Мальме» посмотрим, но, сами знаете, в Лиге чемпионов слабых команд не бывает, — заявил тренер.

«Зенит» сыграет с английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальме» в группе H Лиги чемпионов.

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Гоша Чернов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Зенита» и топ-клубов Европы