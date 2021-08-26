Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от результата жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

— Жребий как жребий. В первой и второй корзине любая команда высокого уровня. Попятно, что ни «Челси», ни «Ювентус» в представлении не нуждаются. В меньшей степени знакомы с «Мальме», но познакомимся поближе. «Челси» — явный фаворит по результатам и по игре. «Ювентус» — команда знакома всем, многолетний лидер чемпионата Италии. Конечно, болельщики, если будет возможность, придут посмотреть на игры команд. По «Мальме» посмотрим, но, сами знаете, в Лиге чемпионов слабых команд не бывает, — заявил тренер.

«Зенит» сыграет с английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальме» в группе H Лиги чемпионов.