Семак: «Барриос не будет играть в защите»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак во флеш-интервью перед матчем Лиги чемпионов против «Челси» оценил состав лондонского клуба.

«Не можем быть уверены на 100 процентов, но маловероятно, что их тактика изменится. Кто выйдет из нападающих? Разница не очень большая. Только в центре поля у них могут возникнуть кадровые проблемы. Но почти на каждую позицию у них по два игрока.

Барриос не будет играть в защите, будет играть на своей позиции. По ходу матча можем использовать эту опцию, но пока начнет в центре», — сказал Семак.