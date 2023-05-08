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Сегодня, 14:21

Селюк заявил, что африканские шаманы сняли проклятие с «Манчестер Сити»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк прокомментировал свои заявления о проклятии, которое, по его словам, наложили на «Манчестер Сити» несколько лет назад.

В 2018 году Яя Туре, агентом которого являлся Селюк, скандально покинул «Манчестер Сити». Представитель игрока обвинил в этом главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолу и заявил, что африканские шаманы проклянут команду, чтобы она никогда не выиграла Лигу чемпионов.

«Я хочу извиниться за эту ситуацию. Думаю, пришло время прекратить эти обиды, и я знаю, что Яя чувствует то же самое, потому что он не желает «Сити» ничего, кроме успеха.

Я могу сказать, что шаманы теперь сняли проклятие. Думаю, что «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов под руководством Пепа. У них хорошие шансы победить уже в этом году. Но, что бы ни случилось, они определенно выиграют ЛЧ в ближайшие три года», — цитирует Селюка Mirror.

«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится в Мадриде 9 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени. В другой паре полуфиналистов сыграют «Милан» и «Интер».

Хосеп Гвардиола
Яя Туре
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
Дмитрий Селюк
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