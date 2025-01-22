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Сегодня, 22:00

«Селтик» — «Янг Бойз»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

Матч между «Селтиком» и «Янг Бойз» состоится в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

Матч между «Селтиком» и «Янг Бойз» состоится в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 января. Матч пройдет на стадионе стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Селтик» — «Янг Бойз» можно в нашем матч-центре. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию всего игрового дня Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
22 янв, 23:00. Celtic Park (Глазго)
Селтик
Янг Бойз

Трансляцию игры в Глазго в прямом эфире ведет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по подписке). На стриминговом сервисе пройдет перекличка вечерних встреч в формате мультикаста (с 23.00 мск).

После шести туров общего этапа Лиги чемпионов-2024/25 «Селтик» набрал 9 очков и занимал 23-е место в таблице, в предыдущем матче «кельты» сыграли вничью с загребским «Динамо» (0:0). А «Янг Бойз» с 0 очков досрочно лишился шансов на выход в плей-офф, в предыдущем туре желто-черные проиграли «Штутгарту» (1:5).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Селтик
ФК Янг Бойз
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