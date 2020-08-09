«Селтик» — «Рейкьявик», «Динамо» Брест — «Астана». Результаты жеребьевки 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов
Состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21.
Чемпион Белоруссии брестское «Динамо» примет «Астану». «Селтик» дома сыграет с «Рейкьявиком». Все матчи пройдут 18-19 августа.
Напомним, из-за пандемии коронавируса все стадии отборочного раунда Лиги чемпионов, за исключением последней, будут состоять из одного матча.
Лига чемпионов
Первый отборочный раунд
18-19 августа
«Ференцварош» (Венгрия) — «Юргорден» (Швеция)
«Селтик» (Шотландия) — «Рейкьявик» (Исландия)
«Динамо» Брест (Белоруссия) — «Астана» (Казахстан)
«Легия» (Польша) — «Дрита» (Косово)/ «Линфилд» (Северная Ирландия)
«Шериф» (Молдавия) — «Фола Эш» (Люксембург)
«Коннас-Ки Номадс» (Уэльс) — «Сараево» (Босния и Герцеговина)
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Европа» (Гибралтар)
«Арарат-Армения» (Армения) — «Омония» (Кипр)
«Будучност» (Черногория) — «Лудогорец» (Болгария)
«Флориана» (Мальта) — ЧФР (Румыния)
«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Рига» (Латвия)
«Карабах» (Азербайджан) — «Силекс» (Македония)
«Динамо» Тбилиси (Грузия) — «Тирана» (Албания)
«Мольде» (Норвегия) — «КуПС» (Финляндия)
«Флора» (Эстония) — «Судува» (Литва)
«Целье» (Словения) — «Дандолк» (Ирландия)
«КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — «Слован» (Словакия)