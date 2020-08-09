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«Селтик» — «Рейкьявик», «Динамо» Брест — «Астана». Результаты жеребьевки 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов

13:30
Лига чемпионов.
Лига чемпионов.
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Состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Чемпион Белоруссии брестское «Динамо» примет «Астану». «Селтик» дома сыграет с «Рейкьявиком». Все матчи пройдут 18-19 августа.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все стадии отборочного раунда Лиги чемпионов, за исключением последней, будут состоять из одного матча.

Лига чемпионов

Первый отборочный раунд

18-19 августа

«Ференцварош» (Венгрия) — «Юргорден» (Швеция)

«Селтик» (Шотландия) — «Рейкьявик» (Исландия)

«Динамо» Брест (Белоруссия) — «Астана» (Казахстан)

«Легия» (Польша) — «Дрита» (Косово)/ «Линфилд» (Северная Ирландия)

«Шериф» (Молдавия) — «Фола Эш» (Люксембург)

«Коннас-Ки Номадс» (Уэльс) — «Сараево» (Босния и Герцеговина)

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Европа» (Гибралтар)

«Арарат-Армения» (Армения) — «Омония» (Кипр)

«Будучност» (Черногория) — «Лудогорец» (Болгария)

«Флориана» (Мальта) — ЧФР (Румыния)

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Рига» (Латвия)

«Карабах» (Азербайджан) — «Силекс» (Македония)

«Динамо» Тбилиси (Грузия) — «Тирана» (Албания)

«Мольде» (Норвегия) — «КуПС» (Финляндия)

«Флора» (Эстония) — «Судува» (Литва)

«Целье» (Словения) — «Дандолк» (Ирландия)

«КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — «Слован» (Словакия)

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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