«Селтик» и «Кайрат» сыграют в Лиге чемпионов 20 августа

«Селтик» и «Кайрат» сыграют в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов в среду, 20 августа. Встреча пройдет на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф.

20 августа 2025, 22:00. Селтик Парк (Глазго)

Ключевые события и результат игры «Селтик» — «Кайрат» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен по платной подписке.

Ответный матч соперников состоится 26 августа в Алма-Ате (Казахстан). «Селтик» начинает свое участие в Лиге чемпионов с квалификационного раунда плей-офф, а «Кайрат» на предыдущей стадии обыграл «Слован» (1:1, пенальти — 4:3).