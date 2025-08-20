«Кайрат» на выезде сыграл вничью с «Селтиком» в первом матче 4-го отборочного раунда ЛЧ

«Кайрат» на выезде сыграл вничью с «Селтиком» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 0:0.

На 75-й минуте основной вратарь гостей Александр Заруцкий получил травму, вместо него на поле вышел Темирлан Анарбеков.

17-летний нападающий гостей Дастан Сатпаев в конце матча получил предупреждение и пропустит ответный матч из-за перебора желтых карточек. В феврале 2025 года Сатпаев подписал предварительный контракт с «Челси» — форвард перейдет в английскую команду, когда ему исполнится 18 лет.

Ответная встреча между командами пройдет в Алмате 26 августа. Победитель пройдет в общий этап Лиги чемпионов, проигравший попадет в общий этап Лиги Европы.

В случае победы «Кайрат» станет второй в истории командой из Казахстана, вышедшей в основную стадию Лиги чемпионов. Это удавалось лишь «Астане» в сезоне-2015/16.