«Селтик» еще может выйти в плей-офф из группы «Атлетико» и «Лацио»: расклад Лиги чемпионов

В четвертом туре Лиги чемпионов «Лацио» с минимальным счетом обыграл «Фейеноорд», а «Атлетико» разгромил «Селтик».

Шотландцы, несмотря на шесть безответных мячей в Мадриде, еще не лишились шансов на выход в плей-офф. Клубу из Глазго нужно не только набрать шесть очков, но и дождаться помощи в виде двух побед «Атлетико».

Шансы клуба «кельтов» на евровесну минимальны, а вот три его соперника могут оказаться на любой из трех первых позиций. Причем занимающий сейчас третье место «Фейеноорд» к последнему туру имеет неплохие шансы подойти к последнему туру первым. Нужно лишь обыграть дома «Атлетико» и дождаться набранных шотландцами очков в Риме.

Группа Е

«Лацио» — «Фейеноорд» — 1:0 (Иммобиле, 45+1).

«Атлетико» — «Селтик» — 6:0 (Гризманн, 1, 60. Мората, 45+2, 76. Лино, 66. Сауль, 85).

И В Н П М О 1. Атлетико 4 2 2 0 12-5 8 2. Лацио 4 2 1 1 5-5 7 3. Фейеноорд 4 2 0 2 7-5 6 4. Селтик 4 0 1 3 3-12 1

28 ноября. «Лацио» — «Селтик», «Фейеноорд» — «Атлетико».

13 декабря. «Селтик» — «Фейеноорд», «Атлетико» — «Лацио».