«Селтик» и «Брюгге» проведут матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 27 ноября. Игра пройдет на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть матч в прямом эфире можно в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» (при условии подписки на сервис). Платформа организует переклички вечерних встреч Лиги чемпионов, которые начинаются в 23.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Селтик» — «Брюгге» можно в нашем матч-центре.

В 4-м туре общего этапа «Селтик» обыграл «РБ Лейпциг» (3:1, дома), а «Брюгге» — «Астон Виллу» (1:0, дома).