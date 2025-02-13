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13 февраля 2025, 00:55

Голы Олисе и Кейна принесли «Баварии» победу над «Селтиком»

Алина Савинова
Гарри Кейн.
Фото Reuters

«Бавария» победила «Селтик» в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов — 2:1. Игра проходила на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия).

Счет на 45-й минуте открыл полузащитник немецкого клуба Майкл Олисе. В начале второго тайма Гарри Кейн увеличил преимущество гостей. Один мяч для шотландской команды отыграл Дайдзэн Маэда на 79-й минуте.

Ответный матч «Баварии» и «Селтика» в стыковом раунде Лиги чемпионов пройдет 18 февраля.

Мюнхенцы в общем этапе турнира набрали 15 очков и стали 12-ми. У «Селтика» было 12 баллов и 21-е место в таблице.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.
12 февраля 2025, 23:00. Селтик Парк (Глазго)
Селтик
1:2
Бавария

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