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«Селтик» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Селтик» и «Бавария» проведут матч в стыковом раунде Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Селтик» и «Бавария» проведут первый матч в стыковом раунде Лиги чемпионов в среду, 12 февраля. Встреча на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия) начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Также отслеживайте ключевые события и результат игры «Селтик» — «Бавария» в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.
12 февраля 2025, 23:00. Селтик Парк (Глазго)
Селтик
1:2
Бавария

Трансляция встречи в Глазго в прямом эфире доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» (по подписке). Сервис запускает мультикаст — перекличку интересных событий всех вечерних игр Лиги чемпионов (с 23.00 мск).

У «Селтика» в общем этапе Лиги чемпионов было 12 очков и 21-е место в таблице, «Бавария» с 15 очками стала 12-й. Ответный матч команд будет сыгран 18 февраля.

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Селтик
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