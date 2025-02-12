«Селтик» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Селтик» и «Бавария» проведут матч в стыковом раунде Лиги чемпионов

«Селтик» и «Бавария» проведут первый матч в стыковом раунде Лиги чемпионов в среду, 12 февраля. Встреча на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия) начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Также отслеживайте ключевые события и результат игры «Селтик» — «Бавария» в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.

12 февраля 2025, 23:00. Селтик Парк (Глазго)

Трансляция встречи в Глазго в прямом эфире доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» (по подписке). Сервис запускает мультикаст — перекличку интересных событий всех вечерних игр Лиги чемпионов (с 23.00 мск).

У «Селтика» в общем этапе Лиги чемпионов было 12 очков и 21-е место в таблице, «Бавария» с 15 очками стала 12-й. Ответный матч команд будет сыгран 18 февраля.