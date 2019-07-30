"Селтик", АПОЭЛ и ЧФР вышли в третий раунд отбора ЛЧ

"Селтик" одержал победу над "Нымме Калью" (2:0) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. На 10-й минуте встречи в свои ворота забил защитник эстонской команды Александр Кулинич, а на третьей компенсированной минуте игры хавбек шотландского клуба Марьян Швед​ установил окончательный счет.

"Селтик" вышел в следующую стадию турнира (общий счет – 7:0 в пользу шотландцев).

Лига чемпионов

2-й отборочный раунд

"Нымме Калью" (Эстония) – "Селтик" (Шотландия) – 0:2 (0:1)

Голы: Кулинич, 10 – в свои ворота (0:1). Швед, 90+3 (0:2).

Судья: Мийо (Франция).

30 июля. Таллин. Стадион "А Ле Кок Арена".

Первая встреча: 0:5

АПОЭЛ разгромил черногорскую "Сутьеску" (3:0) в параллельной встрече 2-го отборочного раунда ЛЧ. Кипрский клуб вышел в следующую стадию турнира (общий счет - 4:0).

АПОЭЛ (Кипр) – "Сутьеска" (Черногория) – 3:0 (2:0)

Голы: Павлович, 13 (1:0). Павлович, 25 (2:0). Павлович, 66 (3:0).

Судья: Райншрайбер (Израиль).

30 июля. Никосия. Стадион "GSP".

Первая встреча: 1:0

ЧФР сыграл вничью с "Маккаби" из Тель-Авива (2:2). Израильтяне по сумме двух игр вышли в 3-й квалификационный раунд ЛЧ (общий счет - 3:2).

"Маккаби Тель-Авив" (Израиль) – ЧФР (Румыния) – 2:2 (1:2)

Голы: Блэкмен, 15 (1:0). Кулио, 19 – с пенальти (1:1). Рондон, 42 (1:2). Коэн, 48 (2:2).

Судья: Фриц (Германия).

30 июля. Нетания. Стадион "Нетания".

Первая встреча: 0:1