Селадес считает матч с «Лиллем» самым важным в сезоне для «Валенсии»
10:37
Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес — о матче с «Лиллем» в Лиге чемпионов.
— Это самая важная игра в текущем сезоне, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Надеемся, что мы более стабильно будем делать то, что у нас хорошо получалось против «Эспаньола». В матче на своем поле «Лилль» действительно был лучше во всем, кроме результата. Нам было трудно вести свою игру, и этом матч тоже будет очень сложным, ведь «Лилль» — отличная команда.
Матч «Валенсия» — «Лилль» начнется в 22.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
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