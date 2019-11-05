Селадес считает матч с «Лиллем» самым важным в сезоне для «Валенсии»

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес — о матче с «Лиллем» в Лиге чемпионов.

— Это самая важная игра в текущем сезоне, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Надеемся, что мы более стабильно будем делать то, что у нас хорошо получалось против «Эспаньола». В матче на своем поле «Лилль» действительно был лучше во всем, кроме результата. Нам было трудно вести свою игру, и этом матч тоже будет очень сложным, ведь «Лилль» — отличная команда.

Матч «Валенсия» — «Лилль» начнется в 22.00 по московскому времени.