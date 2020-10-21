«Сегодня я не на поле, но всегда с вами». Баринов пожелал удачи «Локомотиву» в матче с «Зальцбургом»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, который продолжает восстановление после операции на колене, пожелал московской команде удачи в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом».

«Начинается новый путь в Лиге чемпионов. Сегодня я не на поле, но всегда с вами, команда! Буду смотреть и верить. Удачи, «Локомотив», — написал Баринов в Instagram.