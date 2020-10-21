Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Сегодня я не на поле, но всегда с вами». Баринов пожелал удачи «Локомотиву» в матче с «Зальцбургом»

19:30
Дмитрий Баринов. Фото Instagram.
Дмитрий Баринов. Фото Instagram.
Теги:

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, который продолжает восстановление после операции на колене, пожелал московской команде удачи в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом».

«Начинается новый путь в Лиге чемпионов. Сегодня я не на поле, но всегда с вами, команда! Буду смотреть и верить. Удачи, «Локомотив», — написал Баринов в Instagram.

Зальцбург — Локомотив

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир