«Сегодня ребята сыграют на пределе возможностей». «Краснодар» — о матче с «Олимпиакосом»
«Краснодар» в Twitter попросил болельщиков поддержать команду в ответном домашнем матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Олимпиакосом». В первом матче «быки» уступили со счетом 0:4.
— Давайте поддержим наших ребят! — написал клуб. — Сегодня они сыграют на пределе возможностей. Верим!
Матч «Краснодар» — «Олимпиакос» состоится во вторник 27 августа в 22.00 (московское время), «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
#MatchDay?— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 27, 2019
Давайте поддержим наших ребят! Сегодня они сыграют на пределе возможностей ? Верим ?
? #КраснодарОлимпиакос
? Раунд плей-офф #ЛЧ
? Краснодар
?? «Краснодар»
?? 27 августа
? 22:00
? @MatchTV #ВпередБыки #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/k3gcYVqKmb
Поработали «быки» сегодня с хорошим настроением. Коротко о финальной тренировке перед #КраснодарОлимпиакос ??https://t.co/gG9S57bFU3— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 26, 2019
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