«Краснодар» в Twitter попросил болельщиков поддержать команду в ответном домашнем матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Олимпиакосом». В первом матче «быки» уступили со счетом 0:4.

— Давайте поддержим наших ребят! — написал клуб. — Сегодня они сыграют на пределе возможностей. Верим!

Матч «Краснодар» — «Олимпиакос» состоится во вторник 27 августа в 22.00 (московское время), «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Поработали «быки» сегодня с хорошим настроением. Коротко о финальной тренировке перед #КраснодарОлимпиакос ??https://t.co/gG9S57bFU3 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 26, 2019

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр