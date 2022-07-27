Сегодня Черчесов проведет свой юбилейный матч

Сегодняшняя ответная встреча 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов между «Слованом» и «Ференцварошем» (первая завершилась победой словаков в Будапеште со счетом 2:1) станет 400-й официальной игрой в тренерской карьере Станислава Черчесова, который возглавляет венгерскую команду.

Его первый матч в таком качестве состоялся 20 марта 2004 года, когда «Куфштайн» под руководством россиянина сделал ничью с РВ «Ранквейл» — 0:0. Затем Черчесов работал с «Ваккер-Тиролем», «Спартаком», «Жемчужиной», «Тереком», «Амкаром», «Динамо», «Легией» и нашей сборной.

Приводим предыдущие юбилейные игры Черчесова:

1-я. 20.03.2004. «Куфштайн» — РВ «Ранквейл» — 0:0

50-я. 19.07.2005. «Ваккер-Тироль» — «Рапид» — 0:3

100-я. 02.09.2007. «Спартак» — ЦСКА — 1:1

200-я. 06.04.2013. «Локомотив» — «Терек» — 1:1

250-я. 13.09.2014. «Зенит» — «Динамо» — 3:2

300-я. 14.02.2016. «Легия» — «Ягеллония» — 4:0