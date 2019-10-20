«Рубин» в своем официальном Twitter вспомнил историческую победу над «Барселоной» в Лиге чемпионов. Ей сегодня, 20 октября, исполнилось десять лет.

— 10 лет победе над «Барселоной» на «Камп Ноу»! — говорится в сообщении казанского клуба. — 20 октября 2009 года «Рубин» одержал, пожалуй, самую выдающуюся победу в своей истории, обыграв в гостях «Барселону» со счетом 2:1. Игра, которую не забыть!

Отметим, что казанцы на групповом турнире не проиграли оба матча «Барселоне». Дома «Рубин» сыграл с каталонцами вничью (0:0). Команда Курбана Бердыева в том розыгрыше набрала 6 очков в 6 матчах и пробилась в Лигу Европы.

? лет победе над «Барселоной» на «Камп Ноу»!



20 октября 2009 года «Рубин» одержал, пожалуй, самую выдающуюся победу в своей истории, обыграв в гостях «Барселону» со счётом 2:1 ?



Игра, которую не забыть! ?? pic.twitter.com/aZncYFc9sp — «Рубин» Казань (@fcrk) October 20, 2019

Лига чемпионов-2009/10

Групповой турнир

3-й тур

Группа F

«Барселона» (Испания) — «Рубин» (Россия) — 1:2 (0:1)

Голы: Рязанцев, 2 (0:1). Ибрагимович, 48 (1:1). Гекдениз Карадениз, 73 (1:2).

«Барселона»: Виктор Вальдес, Даниэл Алвес (Серхи Бускетс, 90+3), Маркес (Кейта, 80), Пике, Абидаль, Хави (к), Яя Туре, Иньеста, Месси, Педро (Боян Кркич, 66), Ибрагимович.

Запасные: Пинто, Пуйоль, Максвелл, Хеффрен.

«Рубин»: Рыжиков, Салуквадзе, Шаронов, Сесар Навас, Ансальди, Рязанцев (Касаев, 83), Семак (к) (Муравски, 42), Нобоа, Калешин, Гекдениз Карадениз (Попов, 90+3), Домингес.

Запасные: Ревишвили, Быстров, Горбанец.

Предупреждения: Иньеста, 45. Муравски, 78. Даниэл Алвес, 88. Ансальди, 90.

Судьи: Л. Дюамель, С. Дюамель, Капелли (все — Франция).