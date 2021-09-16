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Себастьен Алле о покере в матче со «Спортингом»: «Все еще не могу поверить в это»

01:58
Себастьен Алле празднует гол с партнерами. Фото Twitter
Себастьен Алле празднует гол с партнерами. Фото Twitter
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Форвард «Аякса» Себастьен Алле поделился впечатлениями после матча Лиги чемпионов против «Спортинга» (5:1). Он забил четыре мяча в этой игре.

«Я все еще не могу поверить в это, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Это как сон. Я не мог ожидать большего. Я просто счастлив и постараюсь насладиться этим сегодня. Я просто пытался быть не слишком эмоциональным, потому что в столь молодом возрасте играть в таких матчах — это мечта. Я был просто сосредоточен на сопернике и на свой работе. Сегодня я благодарю своих партнеров за все это.

Команда сыграла великолепно. Это было очень сильное выступление. Мои партнеры были просто невероятны, не только с точки зрения «физики», но и тактически. Мы сыграли довольно сильно и не давали сопернику свободно вздохнуть, и все это играя на выезде».

Ивуариец сделал покер в своем дебютном матче в Лиге чемпионов. Он повторил достижение Марко ван Бастена, который четырежды забил за «Милан» в матче с «Гетеборгом» в 1992 году.

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Евгений Петров все материалы автора

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