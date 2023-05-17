Щербаченко: «Реал» будет жалить «Манчестер Сити» контратаками»

Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко рассказал о своих ожиданиях от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал».

«Я думаю, фаворита в этой паре нет. «Реал» показал, что он умеет выигрывать суперважные матчи, даже находясь в неоптимальной форме, благодаря индивидуальному мастерству таких людей, как Бензема, Модрич и Винисиус. При плохой игре «Реал» всегда может вытащить результат. Предполагаю, что матч будет проходить с преимуществом «Манчестер Сити» по владению мячом, но это ни о чем не говорит, потому что у «Реала» очень быстрое фланговое нападение, и он будет жалить контратаками. Поэтому шансы 50 на 50. В принципе, в первом матче же было 1:1, так оно и есть», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Щербаченко.

Ответная игра между командами состоится 17 мая в 22.00 по московскому времени. В первом матче «Манчестер Сити» и «Реал» сыграли вничью (1:1).

Ранее «Интер» обыграл «Милан» по сумме двух матчей (3:0) и стал первым финалистом Лиги чемпионов.