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Щенсны рассказал о подготовке «Ювентуса» к матчу с «Зенитом»

15:10
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Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита».

— Что вам нужно сделать для победы?

— Мы должны действовать в том же духе, как и в последних матчах. Мы должны отдаться матчу полностью, играть на 150 процентов, быть сплоченными. В ходе последних матчей мы видели, что именно это и определяет результат.

— Что изменилось в «Ювентусе»? Почему вы стали меньше пропускать?

— Наш подход поменялся, мы стали более сосредоточенными на обороне. Акцент нашего тренера виден. Изменился подход, это видно на каждой тренировке, отсюда и результаты.

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится завтра, 20 октября. Начало — в 22.00 (мск).

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Гоша Чернов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры