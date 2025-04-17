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Сайнс о вылете «Реала»: «Катастрофа. Не наш сезон»

Камила Абдурахманова
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Гонщик «Уильямс» и болельщик «Реала» Карлос Сайнс резко отреагировал на поражение своей любимой команды от «Арсенала» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Спасибо, что напомнили об этом матче... Катастрофа. Видимо, просто не наш год. «Реал» сейчас не показывает свою лучшую игру», — прокомментировал Сайнс SoyMotor.com.

Мадридцы уступили лондонскому клубу как в ответном матче на «Сантьяго Бернабеу» (1:2), так и по сумме двух встреч (1:5), завершив борьбу в главном европейском турнире на стадии 1/4 финала.

ФК Реал
Карлос Сайнс
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