Сайнс о вылете «Реала»: «Катастрофа. Не наш сезон»

Гонщик «Уильямс» и болельщик «Реала» Карлос Сайнс резко отреагировал на поражение своей любимой команды от «Арсенала» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Спасибо, что напомнили об этом матче... Катастрофа. Видимо, просто не наш год. «Реал» сейчас не показывает свою лучшую игру», — прокомментировал Сайнс SoyMotor.com.

Мадридцы уступили лондонскому клубу как в ответном матче на «Сантьяго Бернабеу» (1:2), так и по сумме двух встреч (1:5), завершив борьбу в главном европейском турнире на стадии 1/4 финала.