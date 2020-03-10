Сауль: «Понимаем, что преимущество «Атлетико» небольшое, придется много терпеть»

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (первый матч — 1:0).

— Мы знаем, что это будет красивая и тяжелая игра, придется много терпеть, — цитирует Mundo Deportivo Сауля. — Каждая деталь будет важна и может повлиять на матч, потому что в конце концов мелочи и делают разницу. Нам надо постараться забить на «Энфилде» и выиграть матч. Понимаем, что преимущество у нас не такое большое, но мы должны выйти на поле в среду с мыслью о победе.

Матч «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится в среду, 11 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.