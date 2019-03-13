Сауль Ньигес: "Ювентус" был лучше "Атлетико" во всем"

Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес признал, что его команда по делу уступила "Ювентусу" (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мадридцы вылетели из турнира, поскольку дома победили лишь со счетом 2:0.

– Мы многое упустили, – цитирует Sky Italia Ньигеса. – Мы не смогли угрожать воротам "Ювентуса". Такого не должно случаться после победы со счетом 2:0. "Ювентус" добился большего успеха, поэтому нам нужно сделать шаг вперед и разобраться со всем, что с нами происходит.

Мы это заслужили. Соперник играл лучше. Больше сказать нечего. "Ювентус" был лучше нас во всем. Мы не знали, что нам делать. "Атлетико" сыграл недостаточно умно и не доставил сопернику проблем.