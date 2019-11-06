Сарри заменил Роналду в матче «Локо» — «Юве». Криштиану был очень недоволен
22:37
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду был заменен на 81-й минуте матча Лиги чемпионов с «Локомотивом» в Москве при счете 1:1. Вместо португальца вышел Пауло Дибала.
#ЛокоЮве — 1?:1?— СЭ Футбол (@se_football) November 6, 2019
Сарри меняет Криштиану, и португалец не жмет руку тренеру! В «Ювентусе» что-то будет!
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Роналду был явно недоволен заменой, о чем, по всей видимости, и сообщил главному тренеру Маурицио Сарри. Форвард не пожал руку тренеру.
?#UCL pic.twitter.com/MqHgcyoI5X— DAZN Canada (@DAZN_CA) November 6, 2019
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