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Сарри заменил Роналду в матче «Локо» — «Юве». Криштиану был очень недоволен

22:37
Криштиану Роналду и Маурицио Сарри. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Криштиану Роналду и Маурицио Сарри. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду был заменен на 81-й минуте матча Лиги чемпионов с «Локомотивом» в Москве при счете 1:1. Вместо португальца вышел Пауло Дибала.

Роналду был явно недоволен заменой, о чем, по всей видимости, и сообщил главному тренеру Маурицио Сарри. Форвард не пожал руку тренеру.

Локомотив — Ювентус

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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