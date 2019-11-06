Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду был заменен на 81-й минуте матча Лиги чемпионов с «Локомотивом» в Москве при счете 1:1. Вместо португальца вышел Пауло Дибала.

Роналду был явно недоволен заменой, о чем, по всей видимости, и сообщил главному тренеру Маурицио Сарри. Форвард не пожал руку тренеру.